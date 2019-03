Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wurde gerade erst enthüllt. Und nun stellt sich heraus, dass wir klare politische Positionen aus dem Spiel bekommen werden. Diese Informationen stammen von Kreativdirektor Martin Ka'ai Clooney, der mit VG247 sprach und sagte:

"Es ist ein politisches Spiel, aber ich denke, es ist eine dieser wenigen Möglichkeiten, die uns die Möglichkeit gibt, Menschen ihre eigene politische Aussage auf eine nicht billige Weise machen zu lassen. Ich glaube nicht, dass man beide Seiten eines politischen Arguments betrachten kann, ohne beide Seiten zu verstehen. Es ist leicht zu sagen, dass das gut und das schlecht ist. Aber es ist definitiv eine politische Haltung zu dem, was wir für richtig und falsch halten. Im Hinblick auf den Hauptkonflikt ist es interessant, dass es eines dieser wirklich ausgewogenen Themen ist."

Dies hat mit einer Reihe von verschiedenen Themen zu tun, darunter Kunst vs. Wirtschaft und Tradition vs. Technologiefortschritt. Einer der Gründe, warum uns dieser spezielle Konflikt so sehr angezogen hat, war, dass es sich um ein von Natur aus politisches Gespräch handelt, aber es ist eines der wenigen, bei denen es schwierig ist... es gibt gültige Ansätze. Die Welt muss sich weiterentwickeln, oder?"

UX/UI-Designer Racher Leiker erklärt auch, dass das Spiel in seiner Charakterbildung progressiv ist, da man Geschlechterpronomen, Körpertyp und Beschäftigungsgeschichte anpassen kann. "Wir sind daran interessiert, dem Spieler ein sehr robustes Rollenspiel-Erlebnis zu bieten, bei dem er sich durch Feinabstimmung und viele Optionen mit seinem Charakter identifizieren kann", erklärt sie.

"Im ersten Spiel beginnt man mit der Auswahl des Clans. Mit Bloodlines 2, weil du als 'dünnes Blut' beginnst, geben wir einige Hintergründe zu dem, was das menschliche Selbst war, bevor es angenommen wurde. Du hast nicht so sehr einen direkten Einfluss auf das Gameplay, es gibt ein paar kleine Einflüsse wie Dialogoptionen, aber wir waren wirklich daran interessiert, die Entwicklung zu verfolgen und die Rollenspielerfahrung zu haben, damit der Spieler auf dieser Seite des Spiels eine Idee bekommt, bevor er auf der politischen Clan-orientierten Seite davon eine Idee bekommt. Das Gameplay wird später im Spiel sehr unterschiedlich. Du wächst hinein und wählst bewusst deinen Clan, nachdem du ihn erkundet hast. Es ist also eine fundierte Entscheidung."