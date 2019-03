Alle Details zum Nintendo Labo: VR-Set und den Editionen

Nintendo hat die Details zu den unterschiedlichen Editionen von Nintendo Labo: VR-Set enthüllt. Das neue Labo-Set erscheint am 12. April 2019 exklusiv für Nintendo Switch und bietet eine Vielzahl an gleichermaßen zugänglichen wie auch unterhaltsamen Virtual-Reality-Erlebnissen. Die selbst gebaute VR-Brille wird dabei einfach vor das Gesicht gehalten. Das Set lädt ein zum gemeinsamen Basteln und gemeinsamen Spielen in der Familie sei. Nintendo verspricht zugängliche VR-Technologie. "Dadurch schafft das VR-Set ein fantasievolles, einsteigerfreundliches VR-Erlebnis. Jedes der enthaltenen Toy-Con bietet eine Reihe an Erlebnissen, die taktiles Feedback mit spannenden, virtuellen Abenteuern verbinden", heißt es offiziell. Alle Spiele lassen sich statt in VR auch in 2D spielen: Dazu muss der VR-Modus einfach nur ausgeschaltet werden. Die Spieler verwenden dann die mitgelieferte Bildschirmhalterung anstelle der Toy-Con-VR-Brille.

Als Spiele enthalten sind:

Ozean-Kamera (Toy-Con-Kamera): Wir tauchen in die Tiefen eines virtuellen Ozeans hinab, um Meereslebewesen zu fotografieren. Dabei gibt es einige Überraschungen zu entdecken.

Haus-Kamera (Toy-Con-Kamera): Nintendo Labo-Fans kennen die niedlich-kuriose Kreatur im Haus bereits aus dem Nintendo Labo: Multi-Set. Während wir nun mit ihr interagieren, gilt es, Fotos in seinem mysteriösen Zuhause zu schießen.

Murmel-Bahn (Toy-Con-Elefant): In diesen physikbasierten Rätseln gilt es, mithilfe verschiedener Objekte die Murmel durch Ringe zum Ziel zu führen. Knobelfreunde können auch ihre eigenen Rätsel entwerfen und Freunde und Familie herausfordern.

Malen (Toy-Con-Elefant): Wir führen den Rüssel des Elefanten durch die Luft und erstellen 3D-Kunstwerke, die mithilfe verschiedener Werkzeuge verschönert werden können. Wird die Nintendo Switch wieder in die Station gesetzt, können die fertigen Meisterwerke dem Publikum präsentiert werden. Für alle, die gerne gemeinsam kreativ werden, gibt es ein Minispiel: Hier wechseln sich Spieler beim Zeichnen ab und erraten, was die Zeichnungen der anderen Gruppe darstellen sollen.

Vogel (Toy-Con-Vogel): Auf dem Rücken eines Vogels segeln wir durch die Lüfte, sammeln Gegenstände ein und ziehen Küken auf. Werden die Flügel des Toy-Con bewegt, schlägt der Vogel im Spiel mit seinen Schwingen. Durch Einsatz des Toy-Con-Windpedals wird der Vogel schneller.

Flinker Vogel (Toy-Con-Vogel): Hier gilt es, den Vogel gegen die Zeit und damit möglichst schnell durch eine Reihe von Kontrollpunkten zu fliegen.

Blaster (Toy-Con-Blaster): In diesem Spiel bewegt sich die Spielfigur automatisch, so dass wir uns ganz auf das Schießen konzentrieren können. Es gilt, eine Invasion von Außerirdischen abzuwehren und riesige Endgegner zu bezwingen.

Futter frei! (Toy-Con-Blaster): Zu zweit schießen wir abwechselnd mit dem Blaster Früchte in Richtung der hungrigen Flusspferde. Wer die meisten Hippos auf seine Seite lockt, gewinnt!

Ausweichhüpfer (Toy-Con-Windpedal): Hier hüpfen SpielerInnen als Frosch über immer höher werdende Türme aus bunten Bällen. Dabei gilt es, Hindernissen auszuweichen und Fußbälle per Kopfball abzuwehren. Die Luftstöße des Windpedals lassen den Spieler beim Springen einen Windstoß verspüren, als würden sie tatsächlich springen.

VR-Raum (alle Toy-Con): 64 Spiele und Erlebnisse warten im VR-Raum, darunter Jump'n'Run- und Puzzlespiele. Für viele dieser Spiele werden nur die Nintendo Switch und die Toy-Con-VR-Brille benötigt.

Auch die Toy-Con-Werkstatt - integraler Bestandteil jeder Nintendo Labo-Software - kommt beim Nintendo Labo: VR-Set wieder zum Einsatz. Hier können wir mit einfachen Programmierwerkzeugen experimentieren. Zusätzlich enthalten ist die Toy-Con-Werkstatt (VR), in der wir ihre eigenen VR-Erlebnisse und VR-Spiele erfinden können. Tatsächlich stehen uns hier dieselben Werkzeuge zur Verfügung, die auch die Entwickler des VR-Raums verwendet haben, denn alle Erlebnisse und Spiele des VR-Raums wurden in der VR-Toy-Con-Werkstatt erstellt!

Das Nintendo Labo: VR-Set wird in zwei Varianten erhältlich sein.

Es gibt das Nintendo Labo: VR-Set, das das Game sowie die Materialien enthält, um sechs Toy-Con zu bauen (VR-Brille, Blaster, Kamera, Vogel, Windpedal, Elefant). Außerdem sind eine Bildschirmhalterung und eine Abdeckung enthalten.

Außerdem verkauft Nintendo das Labo: VR-Set als Basispaket plus Blaster. Wer das Starter-Set besitzt und Lust auf mehr hat, dem stehen optional das Erweiterungspaket 1 (Elefant, Kamera) oder das Erweiterungspaket 2 (Windpedal, Vogel) zur Verfügung, die jeweils weder VR-Brille noch das Game enthalten.