Google will für seine Gaming-Plattform Stadia und den angeschlossenen Shops mit Games etwas zur Einstufung der Inhalte nutzen, was Google VP Phil Harrison "grob als Standard-Branchenpraxis bezeichnen würde". Um die Inhalte zu kuratieren, wolle man "PEGI und ESRB als Bewertungssysteme nehmen. Wir werden keine AO-Inhalte (Adult Only, als Erwachseneninhalte) auf unserer Plattform zulassen, wir werden Inhaltsrichtlinien haben, die wir auf Spiele anwenden werden, und wir werden mit Entwicklern und Publishern zusammenarbeiten, um geeignete Spiele auf die Plattform zu bringen." Darüber hinaus habe man eine Kindersicherung, die die richtigen Spiele dem richtigen Alter der Spieler anpasse.