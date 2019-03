Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution im Sommer exklusiv für Nintendo Switch

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution erscheint im Sommer exklusiv für Nintendo Switch. Das Konami-Spiel basiert auf dem offiziellen Sammelkartenspiel und bietet den Spielern auf Nintendo Switch über 20 Jahre Geschichte aus dem Yu-Gi-Oh!-Universum. Wir übernehmen die Rolle ikonischer Duellanten und erleben die Geschichte des Animes bis Yu-Gi-Oh! ARC-V, Wir können sogar gegen die Duellanten der neuesten Generation aus der virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! Vrains antreten.

Wir bauen und individualisiere Decks aus einem Pool von über 9000 Karten und fordern andere Spieler heraus - lokal oder über Nintendo Online. Die hinzugefügten Link-Monster-Karten verändern nicht nur die Art, wie erfahrene Duellanten ihre Karten spielen, sondern auch, wo sie ihre Karten ausspielen. Im Reverse Duels-Modus herrschen vertauschte Welten - die Spieler übernehmen die Rollen bekannter Bösewichte aus der Anime-Serie. Es gibt zudem Duelle mit den Battle Packs im Modus Sealed Play und Draft Play. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution beinhaltet jeglichen vorher veröffentlichten Inhalt von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist.