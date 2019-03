Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 enthÃ¼llt

Paradox Interactive hat das Rollenspiel Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco enthüllt. Das Spiel von Hardsuit Labs wird 2020 für PC sowie Konsolen erscheinen und erweckt die nordamerikanische Stadt Seattle im Stil der World of Darkness zu digitalem (Un-)leben. Bloodlines 2 umfasst als Nachfolger des Rollenspiels Vampire the Masquerade: Bloodlines eine Geschichte, die auf den Spieler reagiert, bietet schnelle actiongeladene Nahkämpfe und einen hintergründigen Cast intriganter Charaktere - alle mit ganz eigenen Motiven. Spieler beschreiten auf ihrem Weg zum ultimativen Vampir einen Weg, der sie ebenso durch die Straßen und Hinterhöfe der Metropole führt, wie durch politische Wirrungen und Intrigen - immer auf dem schmalen Grad balancierend zwischen Blutdurst und Verlust der Menschlichkeit!

Als Ergebnis eines Vampir-Aufstandes, beginnt die Existenz der Spieler als Schlüsselfigur in einem blutigen Krieg zwischen den herrschenden Vampir-Fraktionen Seattles. Um zu überleben müssen sie einen Clan wählen und sich in ein undurchsichtiges Netz aus Allianzen begeben. Egal an welchem Faden dieses Netzes sie ziehen, sicher ist, dass die anderen Fraktionen und die Stadt auf ihre Handlungen direkt reagieren werden! Übernatürliche Kräfte entfesselnd, müssen die Spieler bei der Jagd auf ihre Opfer dennoch immer darauf achten, die Maskerade nicht zu brechen - das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Gesellschaft der Vampire vor den Augen der Menschheit verbirgt.

Die Rückkehr des kreativen Kopfs hinter dem ursprünglichen Bloodlines, Brian Mitsoda als Lead Narrative Designer, verspricht Fans einen würdigen Nachfolger des Kultklassikers. „Unser Ziel war es von Anfang an, die Markenzeichen, die Bloodlines einzigartig gemacht haben - den dunklen Grundton, die Atmosphäre und den Humor - in Bloodlines 2 zu übertragen. Ich bin mir sicher, dass Fans, die das erste Spiel geliebt haben, sich über das freuen, was wir in Bloodlines 2 machen."