Termin für geschlossene Beta zu Mortal Kombat 11 final bestätigt

Es ist offiziell bestätigt: Die geschlossene Beta zu Mortal Kombat 11 startet am 28. März und läuft zum 31. März. Alle Spieler, die Mortal Kombat 11 für PS4 oder Xbox One bei ausgewählten Händlern vorbestellt haben, erhalten Zugang zur geschlossenen Beta, die fünf verschiedene Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und Fatalities enthält - die Fanlieblinge Baraka, Jade, Kabal, Skarlet und Scorpion.

Die am geschlossenen Betatest teilnehmenden Spieler erhalten einen Einblick in das brandneue Charakter-Variationssystem, das ihnen beinahe unbegrenzte Möglichkeiten zur Individualisierung ihrer Kämpfer mit Skins, Ausrüstung, Spezialfähigkeiten, Intro- und Sieg-Animationen, Verspottungen und Brutalities gibt. Zu den verfügbaren Spielmodi der geschlossenen Beta zählen unter anderem Online-Multiplayer-Matches sowie die Towers of Time, ein Einzelspieler-Modus, in dem die Spieler ihre Fertigkeiten in verschiedenen Herausforderungen auf die Probe stellen können und ihnen somit noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, Mortal Kombat 11 zu erleben.