Alle Episoden für Life is Strange 2 starten noch 2019

Square Enix veröffentlicht „Wastelands", die dritte Episode von Life is Strange 2, am 9. Mai 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint. Die Geschichte der Brüder Sean und Daniel, die nach einem tragischen Vorfall in Seattle auf der Flucht vor der Polizei sind und entdecken, dass Daniel eine übernatürliche Kraft besitzt, geht in Episode 3 weiter. Nach den Ereignissen im kalten Winter erreichen die Brüder die hoch aufragenden Mammutbäume der Wälder Kaliforniens und schließen sich einer Gemeinschaft von Vagabunden am Rande der Gesellschaft an. Dort machen sie neue Erfahrungen und begegnen neuen Freunden. Die neuen Beziehungen verursachen Spannungen zwischen den Brüdern: Können sie zusammenhalten oder wird ihre gemeinsame Reise hier enden? Die weiteren Episoden sind für August und Dezember 2019 geplant.