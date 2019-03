Tommy Palm über Angry Birds VR: Isle of Pigs

Angry Birds gibt es seit einem Jahrzehnt und eine ganze Generation von Handyspielern ist damit aufgewachsen, die verärgerten Vogelgeschosse an prekär angeordneten Strukturen zu schleudern. Nachdem es auf mobilen Geräten und später Konsolen erschienen war, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Franchise neue Wege sucht. Anfang dieses Jahres geschah das mit Angry Birds VR: Isle of Pigs, einem Spiel, das die Serie in die virtuelle Realität überführt.

Wir haben uns mit Tommy Palm von Resolution Games auf der GDC getroffen und mit ihm über den VR-Titel, die bevorstehende PSVR-Version und die AR-Version des Spiels, das auf Smartphones läuft, gesprochen. Wir haben auch von einem bevorstehenden kostenlosen Update erfahren, das den Spooky Mode ins Spiel bringt, das viele neue Levels und einen neuen Antagonisten (natürlich Dr. Frankenswine genannt) bietet.

"Wir arbeiten weiterhin aktiv mit dem Spiel", sagte Palm auf der GDC. "Wir haben gerade angekündigt, dass wir eine mobile Version namens Angry Birds AR: Isle of Pigs veröffentlichen.

