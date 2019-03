Kotal Kahn in Trailer zu Mortal Kombat 11 enthüllt und ungenietet

Warner Bros. und Netherrealm Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, in dem Kotal Kahn die Hauptrolle spielt. Kotal Kahn ist ein Osh-Tekk-Krieger und Imperator der Außenwelt. Vor Jahren rettete Kotal das Reich vor dem Chaos und beanspruchte den Thron von Kahn. Nun wird seine Herrschaft durch steigende Spannungen in der Heimat sowie in anderen Ländern geplagt. Kotal ist dazu entschlossen, die Ordnung zu wahren und kämpft gegen die Versuchung an, die gleichen brutalen Taktiken wie seine Vorgänger einzusetzen. Kotal beschwört die Macht der Sonne, um seine Fähigkeiten im Kampf gegen seine Gegner zu stärken. Zusätzlich wird im Trailer der Kampfstil von Kotal Kahns Kontrahentin Jacqui Briggs präsentiert, die in Kickboxen und Martial Arts ausgebildet ist.