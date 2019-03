The Cycle noch 2019 exklusiv über Epic Games Store

Der Berliner Entwickler Yager (Spec Ops: The Line, Dreadnought) veröffentlicht sein neues Spiel The Cycle noch dieses Jahr für PC exklusiv über den Epic Games Store. Ab sofort können sich Spieler im Epic Games Store oder direkt über die Game Website für den dreitägigen Alphatest von The Cycle anmelden. Der Alphatest wird in Englisch, Deutsch und Russisch spielbar sein und läuft vom 28. bis 30. März. Wie es mit den Fassungen für PS4 und Xbox One aussieht, ließ das Studio unkommentiert.

"Wir freuen uns sehr darüber, die langjährige Partnerschaft mit Epic weiter auszubauen und auf eine neue Stufe zu heben. Durch die Einführung von The Cycle im Epic Games Store erhält diese neue Vertriebsplattform ein weiteres einzigartiges Produkt, während unser Studio einen großen Schritt nach vorne macht, da Yager nun als Self-Publishing-Entwickler dieses Online-Spiel unabhängig und autark betreiben kann", sagte Yager-Gründer und Geschäftsführer Timo Ullmann.

The Cycle ist ein Match-basierter First-Person-Shooter mit Schwerpunkt auf PvPvE-Action, der die Erledigung von Aufträgen, den Erwerb von Ausrüstung mit neuen Waffen und Kräften, und den Wettbewerb mit anderen Spielern mixt, während man versucht, lebendig von einem Planeten zu entkommen.