Stranger Things 3: The Game auch für Nintendo Switch

Stranger Things 3: The Game ist das offizielle Spiel zur dritten Staffel der Netflix-Kultserie Stranger Things, die am 4. Juli 2019 startet - ebenso wie das Pixel-Adventure, dass für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.

Das Spiel schickt uns zurück ins Jahr 1985. Der Sommer ist in Hawkins im Staat Indiana angekommen. Doch nicht nur hohe Temperaturen, Feuerwerk und aufblühende Romanzen sorgen für aufgeheizte Stimmung. In den Charakteren und in Hawkins beginnt etwas zu brodeln. Diesmal ist es anders, ganz anders als zuvor. Veränderungen sind eben unvermeidbar.

In Stranger Things 3: The Game erkunden wir in Pixel-Retro-Optik das Städtchen Hawkins, lösen Rätsel und bekämpfe das Böse von der anderen Seite gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus. Es gibt zwölf spielbare Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten zum Freischalten. Für den Mehrspieler-Modus wird pro Spieler ein kompatibler Controller benötigt.