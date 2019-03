Wird LucasArts wiederbelebt?

PCGamesN berichtete kürzlich, dass LucasArts wiederbelebt werden soll, nachdem Jobangebote bei Disney auftauchten, wobei Disney in einem Anruf sagte, dass sie sich einem "lizenzierten Modell" verpflichtet fühlen und mit der Arbeit von EA zufrieden sind. Es wurde hineingelesen, dass die Suche von Lucasfilm Games nach Produzenten, Art Directoren und andere Rollen hindeute auf LucasArts, wobei das Unternehmen auf verschiedenen Plattformen an "interaktiven Produkten" arbeiten soll. Das ließ die Leute denken, dass LucasArts wiederbelebt werden soll, was viel Aufsehen erregte. Aber der normalerweise gut informierte Jason Schreier von Kotaku stimmt dem nicht zu.

"Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Fake News. Lucasfilm Games ist das Team von Lucasfilm, das seit Jahren mit EA an Star Wars-Spielen arbeitet! LucasArts ist nicht zurück, Leute", sagte er auf Twitter. Klingt plausibel, finden wir.