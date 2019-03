Auch The Outer Worlds und Control exklusiv im Epic Games Store

Epic hat enthüllt, dass so einige weitere Spiele in Zukunft exklusiv digital für PC für den Epic Games Store kommen in den ersten zwölf Monaten. In dem Clip sind viele Namen enthalten - darunter Satisfactory der Rollercoaster Tycoon Adventures. Aber eines der Highlights ist das Obsidian-Rollenspiel The Outer Worlds. Es erscheint allerdings, wie via Twitter bestätigt, im Epic Games Store und im Windows Store und kommt 12 Monate später auf "andere digitale Plattformen" wie Steam. Die PS4- und Xbox One-Versionen sind davon natürlich unberührt. Auch Control von Remedy wird digital für PC exklusiv im Epic Games Store laden und zwölf Monate später auf anderen PC-Plattformen an den Start gehen. Wird so langsam ungemütlich der Gegenwind für Steam, oder etwa nicht?