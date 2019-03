Mutant Year Zero: Road to Eden auch für Nintendo Switch

Mutant Year Zero: Road to Eden ist ein Spiel, das uns bei seinem Start im letzten Jahr sehr beeindruckt hat (siehe unsere Kritik), und der Entwickler ist bestrebt, es in so viele Hände wie möglich zu bekommen. Es ist bereits via Xbox Game Pass gestartet, aber jetzt wissen wir, dass es im Sommer auch auf der Switch kommt. Ein frischer Trailer zeigt Gameplay der Switch-Version, die am 25. Juni 2019 erscheint. Auch wenn Sie nicht auf Nintendos Konsole spielen, sollten Sie sich das Datum trotzdem merken, denn am 25. Juni kommt ein Erweiterungs-DLC für alle Plattformen, ganz zu schweigen von einer physischen Einzelhandelsversion auf Konsolen.