The Sinking City am PC digital exklusiv im Epic Game Store

Gerade erst wurde The Sinking City auf Sommer 2019 verschoben - und nun gibt Publisher Bigben bekannt, dass das Horror-Adventure zum Release der digitalen Version im Epic Games Store für PC verfügbar ist. Und zwar nur dort. Die digitale PC-Ausgabe des Spiels wird für ein Jahr exklusiv über Epic vertrieben. The Sinking City erscheint als Retail-Version am 28. Juni 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, Playstation 4 und Xbox One sowohl im Handel als auch digital.