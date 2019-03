20 Minuten Gameplay aus System Shock Remake

Fans von System Shock haben eine gute Woche, denn es gab nicht nur einen Teaser zur GDC 2019 für System Shock Remake, sondern nun auch noch satte 20 Minuten neues Gameplay vom Remake des ersten Spiels, an dem die Nightdive Studios arbeiten. Dieses Gameplay zeigt das Medical Level in all seiner neu geschaffenen Pracht und Pre-Alpha-Material aus dem Spiel, während es sich weiterentwickelt. Das bedeutet natürlich, dass sich alles ändern kann, aber im Moment sind die grafischen Verbesserungen wie Beleuchtung für das Sci-Fi-Spiel vielversprechend.