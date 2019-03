Detroit: Become Human, Heavy Rain und Beyond: Two Souls für PC via Epic Game Store

Quantic Dream bringt Detroit: Become Human, Heavy Rain und Beyond: Two Souls für PC exklusiv via Epic Game Store. Das hat das französische Studio mit einem Tweet bestätigt. Alle drei Spiele kommen in diesem Jahr und werden exklusiv im Epic Games Store erscheinen, was dort zu einer wachsenden Liste von Exklusivangeboten führt. Und darum natürlich auch Kritik an eben jener Entscheidung.

"David Cage und ich haben die nächste Entwicklung von Quantic Dream sehr sorgfältig geplant", sagte Guillaume de Fondaumière, Co-CEO und Verlagsleiter, gegenüber The Verge. "Der Move auf den PC ist die erste Anstrengung unseres Studios seit über 13 Jahren, nicht mehr exklusive Spiele allein für Playstation zu entwickeln, aber auch die Möglichkeit, das Team schrittweise an mehreren Projekten gleichzeitig zu beteiligen. Die wichtigste Entwicklung für Quantic Dream ist jedoch, dass wir kein Entwickler mehr sind, der mit einem Publisher zusammenarbeitet. (...) Wir werden alle unsere Titel selbst veröffentlichen."