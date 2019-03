Dickes Geburtstags-Update für Sea of Thieves Ende April

Sea of Thieves feiert Geburtstag und die digitalen Piraten kriegen im Rahmen der Feierlichkeiten neue Inhalte. Für frischen Wind in den Segeln sorgt das Anniversary Update am 30. April - es handelt sich um die bisher umfassendste Erweiterung des Piraten-Abenteuers.

Vier Erweiterungen, neun Events und über 30 Updates im ersten Jahr machen Sea of Thieves zu einem abwechslungsreichen Abenteuer. Neu sind der PvP-Modus The Arena, in wir gegen andere Crews in packenden Matches antreten und sagenhafte Reichtümer erbeuten.

The Hunter's Call spült frische Aufträge und verlockenden Belohnungen des neuen Handelsbundes The Hunter's Call ins Spiel. Tall Tales - Shores of Gold ist die neue Story-Kampagnen, die man solo oder gemeinsam mit der Crew inmitten der offenen Welt erlebt. Die Kampagne Shores of Gold bietet ein episches Abenteuer rund um Liebe, Verrat und Ehre auf der Suche nach dem sagenumwobenen Gold.

Im Rahmen der Geburtstags-Aktivitäten warten besondere Goodies, Gegenstände und Geschenke auf jeden Freibeuter. Dazu gehören neue Mercenary-Seefahrten in The Shores of Plenty und Devil's Roar sowie die Reaper's Run-Seefahrt. Neben Auszeichnungen sowie kosmetische Verschönerungen erwartet alle, die bereits als Piratenlegende segeln, die neue Gilded Mercenary Voyage of Legends.

Spieler des ersten Jahres erhalten das originale Piraten-Entermesser von Captain Bones über ihre Waffen-Kiste.

Wenn Du Dir bereits im ersten Jahr den Titel der Piratenlegende gesichert hast, freust Du Dich auf goldene Beute! Mit dem Krug, der Drehleier und der Espignole - allesamt golden und legendär - unterstreichst Du Deinen Status als echter Freibeuter. Auch Feinde erkennen zukünftig Deinen Status von weiter Ferne über die goldenen und legendären Aufrüstungen für Dein Schiff, inklusive hochkarätigem Segel, Rumpf und Galionsfigur.