Raiser Games und U-Play geben die Veröffentlichung der Life-Simulation Youtubers Life OMG! Edition für Nintendo Switch bekannt. Das Spiel erscheint am 05. April für 34,99 Euro. Den Vertrieb der Retail-Version übernimmt Koch Media. Youtubers Life OMG! Edition erhält zeitgleich mit der Veröffentlichung der Switch-Version ein umfangreiches Update, das bereits auf Steam, Xbox One und Playstation 4 verfügbar ist. Der zusätzliche Inhalt fügt dem Spiel einige verbesserte Gameplay-Mechaniken hinzu. Beispielsweise verdient der Spieler nun bereits ab 500 Abonnenten Geld mit seinen Videos aus dem Elternhaus. Doch auch die Schule ist wichtig, und umsichtige Eltern werden ein waches Auge auf die Leistungen der angehenden Internet-Sternchen haben.

Das Update fügt dem Spiel außerdem ein neues Kollaborations-System mit einigen neuen Management-Elementen hinzu. Der Spieler hat die Aufgabe, mit seinen Partnern Verträge abzuschließen und die Zusammenarbeit so effizient wie möglich zu gestalten. In der Welt der Influencer entwickeln sich aus Kooperationen aber auch Freundschaften und die soziale Interaktion gewinnt an Bedeutung. Wenn die Freunde des Spielers das Gefühl haben, überarbeitet oder unterbezahlt zu sein, werden sie ihn links liegen lassen. Mit dem Abschluss einzelner Quests und Aufgaben bekommt der Spieler Charisma-Punkte, die dafür genutzt werden können, neue Fähigkeitenkarten zu kaufen. Diese haben einen direkten Einfluss auf den eigenen Style und das Verhalten vor der Kamera. Das zusätzliche neu überarbeitete Missions-System bietet nun mehr Herausforderungen aber natürlich auch größere Belohnungen.