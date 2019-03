Gratis-Erweiterung New Horizons für Skyforge im April

Spieler des preisgekrönten MMO Skyforge werden sich bald auf eine aufregende neue Reise begeben. Entwickler Allods Team und Publisher My.com haben den Veröffentlichungstermin für die bevorstehende kostenlose Erweiterung "New Horizons" bekannt gegeben. Nach den Ereignissen der vorherigen Erweiterung "Distant Frequencies" nimmt Skyforge seine Spieler mit auf eine Aufklärungsmission zu einem völlig neuen Planeten namens Terra. Eine riesige neue Welt, voll von zerstörten, überwucherten Städten, üppigen Dschungeln und leblosem Ödland, wird neue Spielmechaniken, gefährliche Wildtiere und sogar eine neue Spezies bieten. Die Spieler müssen sich neuen Bedrohungen stellen und so viele Informationen wie möglich sammeln, wenn ihre Schiffe am 9. April 2019 für PC und am 10. April für Xbox One und Playstation 4 landen.