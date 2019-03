Sega macht neues Yakuza exklusiv für PS4

Sega hat offenbart, dass ein brandneuer Eintrag in der Yakuza-Serie kommt, mit Ichiban Kasuga als Hauptdarsteller und exklusiv für PS4, wie von Gematsu berichtet.

Wir haben noch keinen offiziellen Titel oder gar ein Release-Fenster, aber es ist klar, dass Sega Castings für Schauspieler ab 20 Jahren veranstaltet, um die Rolle des Partners der Protagonistin zu spielen. Wer diese Rolle bekommt, wird in den Spiel- und Werbeaktivitäten mitwirken, zusätzlich zu einem Gehalt von einer Million Yen (ca. 7900 Euro). Das sind alle Details, die wir bisher über das Projekt haben, und es ist wahrscheinlich recht früh in der Entwicklung, wenn sie noch Charaktere besetzen müssen. Was willst du von diesem neuen Yakuza-Spiel sehen?