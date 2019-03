Erster echter Trailer zu Toy Story 4

Toy Story 4 ist bei Pixar schon seit einer Weile in Arbeit - und nun haben wir mal wieder einen frischen Trailer, der uns mehr aus der irren und sweeten Welt der Spielzeuge zeigt. Neben bekannten Helden sind auch neue Gesichter dabei, etwa die Ente Ducky und der Hase Bunny. Und der kontroverse Forky, ein Göffel, also eine Mischung aus Gabel und Löffel, der eine harte Identitätskrise durchmacht. Er muss nämlich erstmal verarbeiten, dass er nun erwachsen ist, ein Spielzeug eben, kein Essbesteck mehr. Und darum abhaut. Es entsteht nun ein Road-Movie, in dem der stets verantwortungsbewusste Woody mit seinen Buddys die Welt jenseits des Kinderzimmers entdeckt.