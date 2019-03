Castle Crashers Remastered für PS4 und Nintendo Switch

Anfang dieses Monats veröffentlichte der Entwickler The Behemoth ein nicht ganz so subtiles Teaserbild mit vier verschiedenen Joy-Cons, die uns sofort an ihr Spiel Castle Crashers aus dem Jahr 2008 denken ließen. Und jetzt haben sie offiziell angekündigt, dass Castle Crashers Remastered sowohl für Nintendo Switch als auch für Playstation 4 erscheint.

Ein neuer Trailer unten gibt einen Überblick über die letzten elf Jahre, in denen Castle Crashers im Umlauf war. Die Remaster-Version des Spiels wird mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Die Texturen sind auch fünfmal so mächtig wie im Original, und inhaltlich erhalten wir ein neues Multiplayer-Minispiel namens Back Off Barbarian, dazu alle verfügbaren Downloadinhalte und diverse Leistungsverbesserungen.

Switch Player erhalten HD Rumble, Switch Online und lokale Multiplayer-Unterstützung für vier Spieler, wie man es erwarten würde. Auf der PS4 können wir uns darauf freuen, den Lichtbalken des Dualshock-Controllers mit der Affinitätsfarbe der jeweiligen Figur zu beleuchten.