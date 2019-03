The Division 2 nutzt Audioaufnahmen aus Tschernobyl

The Division 2 wurde letzten Freitag veröffentlicht (hier unsere Kritik), und lässt uns das detailverliebt erstellte und ziemlich zerballerte und zerbombte Washington DC erkunden. In einem neu veröffentlichten Video wird das Audiodesign des Shooters besprochen. Hier sehen wir, wie Massive Entertainment reale Orte in der Stadt besuchte, um dort Audio aufzunehmen, und das stille Design der Dark Zones. Das Team besuchte sogar Tschernobyl, um etwas Audio aufzunehmen, das die unheimliche Atmosphäre der dunklen Zone noch verstärkt.