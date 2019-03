Solos und Duos aus Game-Files von Apex Legends entfernt

Da Apex Legends im Moment eines der heißesten Eisen ist, tauchen immer wieder Dataminer auf, um sich in die Spieldateien zu vertiefen und Spekulationen darüber zu verbreiten, was das Extrahierte für zukünftige Inhalte bedeuten könnte. Respawn hat die Erkenntnisse durch das Datamining heruntergespielt und die Zuverlässigkeit dieser "Entdeckungen" ins Lächerliche gezogen. Aber das bedeutet nicht, dass alles Unsinn ist, den auch der neue Kämpfer Octane wurde durch Datamining entdeckt.

Nun gibt es wieder was, denn via Twitter wurde bestätigt, dass ein Stück Information aus den Spieldateien entfernt wurde, nämlich Hinweise auf Solos und Duos. Scheint so, als wolle uns Respawn nicht alleine oder zu zweit in den Kampf ziehen lassen. Oder eben gerade doch? Wie geht es euch? Bock aus Solo- und Duo-Modus?