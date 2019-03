Eine Stadia-GPU hat mehr Teraflops Rechenleistung als Xbox One X und PS4 Pro zusammen. Stadia ist das gerade vorgestellte Gaming-Projekt von Google, dessen Konzept wir hier etwas näher erklären.

In Sachen Rechenleistung der Grafikengine hat Google sich AMD ins Boot geholt, die GPUs bauen, um die Stadia-Technologie in den Datencentern von Google anzutreiben. In einem solchen Zentrum können natürlich mehrere GPU gleichzeitig für einen User arbeiten - aber eine GPU alleine hat rechnerisch eine Leistung von 10,7 Teraflops. Eine Xbox One X schafft 6 Teraflops, eine PS4 Pro "nur" 4.2 Teraflops.

Die weiteren Specs lesen sich wie folgt:

Resolution und FPS:

- Bis zu 4K Auflösung bei 60 FPS mit HDR und Surround Sound

- Sharing: Simultane Streams in 4k und 60 FPS zum direkten Teilen via YouTube

- Project Stream: Bis zu 1080p Auflösung und 60 FPS

CPU:

- Custom 2.7 GHZ Hyperthreaded x86 CPUs mit AVX2 SIMD

GPU:

- Custom AMD GPU

- 56 Compute Units

- 10,7 Teraflops

- Integrated HBM2 Memory

Graphics API:

- Vulkan High-Performance-Echtzeit-3D-Grafik-API

Memory:

- 16 GB kombinierter VRAM und System-RAM, bis zu 484 GB/s Performance

Betriebssystem:

- Linux

Google Data Center Specs:

- 7500+ Edge-Node-Locations weltweit

- Google Edge Network

Middleware Partners für Entwickler:

- Havok Physics

- AudioKinetic Wwise

- RAD Bink/Oodle/Tool Telemetry

- Incredibuild

- FMOD

- Criware

- Simplygon

- Umbra 3

- SpeedTree

- Ikinema

- FaceFX / OC3

- IMS - Intelligent Music Systems