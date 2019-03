My Time At Portia im April für PS4, Xbox One und Switch

My Time At Portia wurde 2018 im Early Access für PC veröffentlicht - gefolgt von einer vollständigen PC-Version im Januar 2019 - und hat seitdem eine gesunde Fangemeinde auf Steam mit fast 10.000 Benutzerbewertungen, die dem Spiel einen "sehr positiven" Wert attestieren. Der Entwickler Pathea Games und Publisher Team 17 Digital haben nun bekannt gegeben, dass das Spiel am 16. April auf PS4, Switch und Xbox One starten wird. My Time At Portia wird sowohl eine digitale als auch eine physische Veröffentlichung für Konsolen erhalten.