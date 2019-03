Steam löscht Profile mit Tributen an Amokläufer von Christchurch

Auf Steam ist aktuell von Valve hat damit begonnen, potenziell beleidigende und/oder beunruhigende Versuche zu entfernen, dem angeblichen Schützen des Amoklauf in Neuseeland Tribut zu zollen. Bei dem Attentat des 28-jährigen Australiers am 15. März wurden in zwei Moscheen in der Stadt Christchurch 49 Menschen mit Schnellfeuergewehrschüssen getötet und viele weitere zum Teil schwer verletzt worden. Nun hatten Steam-User Inhalte in ihren Profilen geteilt in Bezug auf einen Facebook-Livestream der Schießerei, berichtet Kotaku. Das brachte die US-Plattform zum Handeln, nachdem Facebook den Livestream natürlich umgehend gelöscht hatte.

Steam, das in der Vergangenheit Probleme so einige mit extremistischen oder offensiven Gruppen auf seiner Plattform hatte, nutzt in der Regel einen ziemlich sparsamen Ansatz der Moderation gewählt, sei es in Bezug auf die eigenen Startseite, die Benutzerprofile oder die Steam-Online-Communities. Steam hostet 90 Millionen monatliche Benutzer, was jeden Moderationsversuch zu einer riesigen Aufgabe machen würde.

Wie sich herausstellt, hat Valve die Ereignisse rund um den Amoklauf in Neuseeland als zu schwerwiegend angesehen, um sie zu ignorieren, und die Anzahl der Profile und Seiten im Zusammenhang mit der Tragödie wurde seit ihrer Entstehung erheblich reduziert. Ob die Bemühungen von Steam ausreichen, ist eine ganz andere Frage, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt bei Steam übrigens auch heute noch Profile mit Verweisen auf andere Angriffe wie die Schießerei von Charleston 2015 und das Massaker von Oslo im Jahr 2011 - und eine Handvoll Überreste, die auf den neuseeländischen Schützen verweisen.

Hat Valve hier richtig gehandelt?