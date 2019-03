Atari VCS wird ab sofort von AMD-Prozessor angetrieben

Das neu gestartete Atari VCS ist eine Konsole, die in einer sehr erfolgreiche Indiegogo-Kampagne über drei Millionen US-Dollar gesammelt hat - und jetzt hat das Team, das die Konsole entwickelt hat, enthüllt, dass die Hardware innerhalb des Systems verbessert wurde und nun von einem 14nm AMD-Prozessor mit Radeon Vega-Grafikarchitektur und zwei Zen-CPU-Kernen angetrieben wird, der das Modell aus der seit 2017 existierenden Bristol Ridge-Familie ersetzt.

Dies ist das Ergebnis einer Partnerschaft mit AMD, dessen Ryzen Embedded Chip schneller, kühler und effizienter ist als zuvor - was eine kühlere und leisere Maschine bedeutet - einschließlich nativem 4K-Video mit modernem GDCP, einem sicheren Frame-Buffer zur Unterstützung von DRM-Video und integriertem Ethernet.

Zusätzliche Spezifikationen werden kurz vor dem Start bekannt gegeben, aber das Team versichert den Fans, dass dies besser zu dem Projekt passt. Was den Zeitplan betrifft, so strebt das Team aufgrund dieser Entscheidung eine Lieferung bis Ende 2019 an. Und: Bist du jetzt noch aufgeregter?