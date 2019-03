Sony zeigt Fotomodus aus Days Gone

Sony wird Days Gone zum Launch auch einen Fotomodus spendieren. "Beim Entwickeln des Fotomodus war es unser Ziel, den Spielern das Gefühl zu geben, dass sie eine echte Kamera in der echten Welt bedienen", heißt es bei Bend Studios.

"Das beinhaltet alle Funktionen, die Leute heutzutage standardmäßig erwarten.

Im Charaktere-Bedienfeld können Spieler den Charakter und das Bike ein- und ausblenden und sich an einer Bibliothek verschiedener Gesichtsausdrücke bedienen. Das Bedienfeld Rahmen & Voreinstellungen enthält neun benutzerdefinierte Rahmen, schwarze Rahmen in verschiedenen Formen und Größen, Optionen für das Days Gone-Logo und 18 Filter-Voreinstellungen. Im Linse-Bedienfeld können Spieler das Sichtfeld, die Fokus-Distanz, die Blende und die Filmkörnung anpassen. Eine der ersten Funktionen, die wir für den Fotomodus entwickelten, war Fokus halten. Sie erlaubt den Spielern, einen permanenten Fokuspunkt festzulegen, der scharf bleibt, egal in welche Richtung sie die Kamera bewegen."

Als "Glanzstück" wird der erweiterte Modus gespriesen, in dem die Spieler ihren fertigen Schnappschüssen einen Feinschliff verpassen können, indem sie 55 verschiedene Einstellungen in den Bedienfeldern Leuchten, Farbkorrektur und Farbtiefenkorrektur anpassen. "Mit derselben Oberfläche arbeiteten unsere Künstler auch, um die Filter-Voreinstellungen zu erstellen, die im Spiel enthalten sind. Die Spieler können sogar eine unserer Voreinstellungen als Ausgangspunkt nutzen, um den Umgang mit dem erweiterten Modus zu erlernen. Auf dieser Basis können sie auch eigene Filter erstellen und insgesamt fünf eigene Voreinstellungen speichern, die sich später ganz leicht erneut anwenden lassen."