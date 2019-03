IGI 3: Origins enthüllt, soll 2021 erscheinen

Toadman Interactive arbeitet mit einem seiner Tochterentwickler namens Artplant zusammen und wird IGI 3: Origins veröffentlichen - irgendwann im Jahr 2021. Das Spiel soll dem Stil seiner Vorgänger folgen und ein taktisches Stealth-Egoshooter werden. Aber da sich die Entwicklung noch in der Anfangsphase befindet, haben wir noch nicht viel reales Gameplay gesehen. Toadman hat klargestellt, dass sich das Spiel in der Prototyping-Phase befindet.

Der CEO von Toadman Interactive - Robin Flodin - hat über die bevorstehende Veröffentlichung gesprochen. "Ich bin so aufgeregt, bekannt zu geben, dass das Prototyping gut läuft, und wir können bereits ein lustiges Basisspiel im Studio spielen", sagte Flodin. Fans der ersten beiden Spiele werden sich freuen zu hören, dass das Entwicklungsteam mit einem der ursprünglichen Schöpfer des Franchise zusammenarbeitet.

Der erste Teaser des kommenden Spiels hat einen Blick darauf geworfen, was kommen wird, während das Team die Fans ermutigt, sich zu engagieren und ihre Meinung darüber abzugeben, was sie im Spiel sehen möchten. Dies wird es ihnen ermöglichen, Teile des Spiels zu verbessern, während sie es weiter ausbauen. Wer mitentscheiden will, schaut hier vorbei.