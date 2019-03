Überlebensexperte Bear Grylls macht interaktive Serie mit Netflix

Der britische Abenteurer und Überlebensexperte Bear Grylls ist vor allem für seine Serie "Man vs. Wild" bekannt, in der er in abgelegenen Regionen ganz alleine überlebt mit allem, was er um ihn herum finden kann. Nun erweitert er das Konzept in der neue Netflix-Serie "You vs. Wild". Das wird eine interaktive Serie ähnlich dem Black Mirror-Film "Bandersnatch", den wir Anfang des Jahres gesehen haben. Auf der Website zum neuen Projekt steht, dass wir "wichtige Entscheidungen treffen werden, um Bear Grylls zu helfen, in den härtesten Umgebungen der Erde zu überleben, zu gedeihen und Missionen abzuschließen".

"Dies wird eine Reise sein, wie ich sie noch nie zuvor unternommen habe. Ich brauche DICH, um vorauszudenken, weise zu wählen und vor allem niemals aufzugeben", sagte Grylls selbst auf Twitter. Diese Show wird am 10. April 2019 laufen und wir haben sogar einen Trailer.