Soul Calibur VI wurde letztes Jahr veröffentlicht, und obwohl es recht gut aufgenommen wurde, gibt es eine bemerkenswerte Abwesenheit in Form von Frame Data, die im Wesentlichen die Daten über Hitboxen und die Art und Weise sind, wie sich die Kämpfer in Kampfspielen in ihren Animationen miteinander verbinden. Während eines kürzlich stattgefundenen Q&A wurde Project Soul - das für das Spiel verantwortliche Team von Bandai Namco - nach der Veröffentlichung von Frame Data gefragt, damit die Spieler diese im Trainingsmodus verwenden können. Und während sie sagten, sie seien offen für die Idee, war es bisher nicht ihre Politik, diese zu veröffentlichen.

"Als Project Soul ist die Nichtfreigabe von Frame Data Teil unserer Richtlinie", erklärten sie. "Der Grund dafür ist zweifach. Der erste Grund ist, dass der Akt, Frame Data herauszufinden und innerhalb der Community zu teilen, Spaß macht und Teil des Spielerlebnisses ist. Wenn wir die Daten offiziell veröffentlichen würden, würden wir diese Erfahrung, die viele genießen, untergraben. Der zweite Grund ist, dass die offizielle Freigabe der Daten Neueinsteiger in die Serie abschrecken würde, indem es den Eindruck erwecken würde, dass die Frame Data genauestens untersucht werden müssen, damit das Spiel Spaß macht, was nicht das ist, was wir anstreben".

"Allerdings sind wir uns auch bewusst, dass die Kampfsportszene von Tag zu Tag wettbewerbsfähiger wird und dass viele Spieler eine offizielle Veröffentlichung der Frame Data genießen würden. Wenn wir die Daten zur Verfügung stellen sollten, sollte dies ordnungsgemäß mit allen notwendigen Informationen und Erklärungen erfolgen. Wir sind uns nicht sicher, ob wir sie veröffentlichen werden, aber wir sind offen für die Idee und untersuchen sie."