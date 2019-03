Respawn erklärt Philosophie hinter Battle Pass für Apex Legends

Season 1 ist gerade für Apex Legends gelandet und hat mit dem neuen Charakter Octane frischen Wind im Gepäck. Und natürlich ist da auch ein Battle Pass voller Belohnungen, aber wie man bei Reddit nachlesen kann, sind einige Spieler nicht allzu glücklich über die mit dem Pass angebotenen Belohnungen.

Eine Kritik am Battle Pass ist, dass es ein Abzeichen mit einer Nummer auf allen fünf Ebenen gibt, während ein anderer Fan darauf hinwies, dass die Leute Skis für Charaktere und Waffen sowie Banner statt Statistiken, XP-Belohnungen und Intros wollten. Im Wesentlichen wollten viele Leute verlockendere Belohnungen für das Hochleveln, was natürlich zu Vergleichen mit Fortnite und dessen Battle Pass führte.

Dies hat den Entwickler Respawn veranlasst, öffentlich die Philosophie für den Battle Pass der ersten Staffel zu erklären. Es gehe darum, "ihn zu fokussieren und den Spielern zu ermöglichen, viele Belohnungen zu einem großen Wert zu verdienen (du kriegst sogar die Kosten für den Base Battle Pass zurück, wenn du Level 97 erreichst). Wir werden jede Saison mehr und mehr Innovationen hinzufügen, wenn wir den Battle Pass weiterentwickeln."

Respawn stellt klar, dass dieser Battle Pass immer noch darauf abzielt, Menschen lernen und experimentieren zu lassen, und die Quests sind aus genau diesem Grund nicht allzu komplex. Einfachheit ist das Ziel, und es gibt viel Platz, um zukünftige Angebote zu erkunden, aber vorerst sind alle Belohnungen im Wild Frontier Pass exklusiv für diese Saison.

Was den Progressionsbonus betrifft, so ist dies mit dem Spielen einer Reihe von Charakteren verbunden, denn "wahre Meisterschaft in Apex Legends bedeutet, mit jedem in jeder Situation und zu jeder Zeit ein knallharter Typ zu sein". Da Octane auch als neue Legende enthalten ist, ist das eine neue Herausforderung für die Spieler.

"Was die Belohnungen betrifft, haben wir versucht, einen Battle Pass zu schaffen, in dem Erstkäufer eine starke Basis an Waffen- und Charakterkosmetik erhalten, um ihre ursprüngliche Kollektion mit einem tiefen Rabatt auszufüllen", fügt Respawn hinzu. "Darüber hinaus haben wir unser erstes dreistufiges, sich entwickelndes Legendary Havoc Waffenfell (für Veteranen, die nach der neuen Hitze suchen) sowie Epic- und Legendary Apex-Pakete reingepackt. Diese Belohnungen sind alle zusätzlich zu den 1000 Apex-Münzen, die du über den Battle Pass verdienen kannst und die du für die Freischaltung des nächsten Battle Pass einsetzen kannst."