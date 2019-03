Door Kickers: Action Squad im Sommer für PS4, Xbox One und Switch

KillHouse Games und PixelShard Labs haben bestätigt, dass ihr Spiel Door Kickers: Action Squad in diesen Sommer auf PS4, Switch und Xbox One landen wird, nachdem es letztes Jahr auf dem PC startete. Für Konsole gibt es zusätzliche Missionen und Inhalte, um das Angebot des Sidescrollers zu erweitern. Wir können, wie der Name sagt, Türen eintreten, um den Tag zu retten, entweder allein oder mit einem Freund über den Koop-Multiplayer - und PC-Spieler erhalten die gleichen zusätzlichen Funktionen wie Konsolenbenutzer.