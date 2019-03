Gabe Newell gratuliert Microsoft für Halo: The Master Chief Collection auf Steam

Letzte Woche enthüllte Microsoft, dass nicht nur Halo: Reach zur Halo: The Master Chief Collection hinzugefügt wird, sondern auch, dass das Bundle für PC veröffentlicht wird - und zwar explizit auch via Steam. Microsoft überspringt oft die Valve-eigene Schaufensterfront, besonders beim Start, und entscheidet sich stattdessen für den Windows Store. Also warum ist dieses Spiel auf Steam?

Es scheint, dass viele Leute die gleiche Frage hatten, und während die Spieler annehmen könnten, dass es Valve war, die versucht haben, die Halo-Sammlung zu bekommen für Steam, zeigt eine angebliche E-Mail von Gabe Newell auf Reddit, dass dies nicht der Fall ist.

"Es ist das Verdienst von Phil Spencer und seinem Team bei Microsoft. Sie haben es möglich gemacht, also ja, es war einfach für uns", heißt es in der E-Mail. Natürlich könnte dies eine Fälschung sein, ebenso wie die E-Mail, die auf Half-Life 3 verweist. Aber es klingt auch nicht allzu unrealistisch, wenn man bedenkt, wie gut Microsoft heutzutage Partnerschaften schmiedet. Wirst du dir die Master Chief Collection am PC ansehen? Via Steam?