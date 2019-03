US-Insider orakelt über Google und heutige Gaming-Enthüllung

Wir wissen seit einiger Zeit, dass Google heute Abend um 18 Uhr die hauseigenen Gaming-Pläne auf der Game Developer Conference (GDC) in San Francisco enthüllen wird. Nun hat US-Insider Jason Schreier, der seit einiger Zeit an dem Gespräch über die Spielpläne von Google beteiligt ist und eine zuverlässige Quelle für Insiderinformationen ist, nochmal etwas orakelt. Er war es, der sagte, dass die Bilder eines Mockup-Google-Controllers nicht echt seien und jetzt behauptet er, dass wir wahrscheinlich keine Konsole sehen werden, sondern eine Streaming-Plattform mit einer Vielzahl von Features. Die komme aber inklusive eines neuen Controllers, der auf die leeren Podeste passen könnte, die Leute bei der Veranstaltung entdeckt und auf Twitter geteilt haben.

Dieser Streaming-Service soll durch die globalen Rechenzentren ermöglicht werden, die Google zur Verfügung stehen, was bedeutet, dass Spiele von höchster Qualität ohne große Konsolen geliefert werden könnten. Wir sollen über Plattform wie PC, Smartphones, Smart-TV und mehr spielen können. Dies kann sogar die Verwendung eines Computers oder Chromecast mit einem normalen Xbox-Controller beinhalten, obwohl Googles eigener Controller über Streaming-Funktionen verfügen soll.

In Bezug auf zusätzliche Funktionen auf der Plattform gibt es ehrgeizige Ideen, die von drei angeblichen Quellen beschrieben werden, darunter die Möglichkeit, einen Twitch-Stream zu sehen, bevor man das gespielte Spiel direkt kauft, diesen Stream herunterzuladen und direkt dort anzufangen, wo der Streamer spielt, vorausgesetzt, der Entwickler hat diese Funktion aktiviert. Der Entwickler könne auch erlauben, es herunterzuladen und direkt in ein Spiel mit dem Streamer zu springen, den wir uns auch ansehen. Die YouTube-Integration wird anscheinend auch angeboten, einschließlich der Möglichkeit, zu einer bestimmten Stelle in einem YouTube-Walkthrough-Video zu gehen, um bei einem Problem zu helfen, an dem man hängt.

Mal schauen, was davon am Ende stimmt. In ein paar Stunden wissen wir es.