Call of Duty: Mobile für iOS und Android enthüllt

Mit Call of Duty: Mobile wurde gerade ein weiteres Call of Duty-Spiel angekündigt. Das Mobile-Mashup wird einen Haufen Waffen, Karten und Modi aus der Geschichte des Franchise kombinieren. Call of Duty: Mobile wird Fan-Favoritenkarten wie Nuketown und Standoff aus der Black Ops-Serie sowie Crash und Crossfire aus der modernen Kriegsführung enthalten, um nur einige zu nennen.

Chris Klempner, VP des Handys bei Activision, sagte: "Zusammen mit dem fantastischen Team von Tencent bringen wir eine Sammlung der beliebtesten Karten, Wettbewerbsmodi, vertrauten Charaktere und Signaturwaffen aus diesem geschichtsträchtigen Franchise erstmals auf dem Handy zu einem epischen Erlebnis zusammen."

Dieser mobile Release folgt einem ähnlichen Stil und einer ähnlichen Struktur wie das zuvor veröffentlichte Call of Duty Online, das ebenfalls ein Subfranchise-Mashup war. Dieser Titel wurde jedoch nur in China für den PC veröffentlicht und galt als Möglichkeit für den Einstieg der Serie in den chinesischen Spielemarkt. Da es sich um ein Free-to-Play-Spiel mit Mikrotransaktionen handelte, schien ein Spiel dieser Art ideal für mobile Geräte zu sein, und Call of Duty: Mobile scheint diese Lücke zu füllen.

Ab heute können sich die Fans für Nachrichten und Entwicklungsupdates zum Spiel anmelden und vorregistrieren und im Sommer öffentlichen Betazugang für Call of Duty: Mobile erhalten, alles über die offizielle Website des Spiels.