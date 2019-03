Bethesda teasert E3-Auftritt und Doom Eternal

Sony und EA sind in diesem Jahr nicht auf der E3 dabei - aber Bethesda hat nun die Teilnahme bestätigt. Am 9. Juni um 17:30 Uhr (das ist 02:30 Uhr nachts am nächsten Morgen in Deutschland) beginnt die Pressekonferenz von Bethesda, die den fünften jährlichen Showcase markiert. Sie versprechen einen "vertieften Blick auf Doom Eternal und vieles, vieles mehr".

Als Teil ihres "Be Together"-Slogans fügt der Entwickler hinzu, dass sie mehr Fans einladen wollen, um sie zu begleiten, mit Details wie offiziellen Einladungen, wie man sich registriert und mehr, die bald folgen werden. Wie schon im letzten Jahr wird der #BE3-Hashtag auch während der Veranstaltung aktiv sein, so dass die Fans den Hype teilen können, und natürlich können wir die Streams ansehen, wenn wir es nicht persönlich schaffen.

Bethesda sagt auch "Refresh Walmart Canada!!" als Teil des Hypes, ein augenzwinkerndes Nicken zum Leak, der letztes Jahr Rage 2 vorzeitig enthüllte, etwas, auf das Pete Hines auch auf der Bühne bei der Pressekonferenz 2018 verwies. Wir wissen nicht, was wir noch bei der Veranstaltung sehen werden, aber Doom Eternal hat die Fans bereits begeistert. Vielleicht gibt es ja Neues zu The Elder Scrolls 6 und Starfield...