Teaser zu Oddworld: Soulstorm aufgetaucht

Oddworld ist eine ziemlich einzigartige Serie, die verschiedene Plattformen umfasst, mit Abe's Exodus und Oddworld: Abe's Oddysee, die Ende der 1990er Jahre auf den Markt kamen, und anderen Titeln wie Oddworld: Munch's Oddysee und Oddworld: New'n'Tasty, die in den Jahren danach folgten. Auf der Unity Technologies Keynote der Game Developer Conference (GDC) erhielten wir nun einen Teaser-Trailer für das neue Spiel Oddworld: Soulstorm, das uns 2020 entgegenkommt. Wer mehr wissen will, schaut auf der offiziellen Website vorbei, die uns aktuell sagt, dass das Spiel eine neue Geschichte ist, die auf der Originalgeschichte von Abe vor über 20 Jahren basiert. Es wird auch als "ein großer visueller und filmischer Sprung, der darauf abzielt, Neuland für Oddworld zu betreten", beschrieben, mit "intelligenter neuer Mechanik, verdrehten neuen Geräten, die ein hochexplosives" Erlebnis ermöglichen. Wie auch bei den Originalspielen soll dies ein Gleichnis sein, das von einer an den Rand gedrängten Gesellschaft erzählt.