Gabe Newell verspricht Half-Life 3 spätestens 2024 - und das Internet dreht durch

Nachdem der Erfolg des Epic Games Store, teilweise auf Kosten von Steam, zunimmt, haben viele vorhergesagt, dass Valve wieder Spiele machen wird, um die Leute zu motivieren, Steam weiter zu benutzen. Und mehrere Videospielentwickler wurden in den letzten Jahren tatsächlich von Valve eingestellt und sie haben sogar gesagt, dass das Unternehmen seine hauseigenen Spieleentwicklungen steigern würden.

So weit so gut. Aber das Spiel, das jeder (und damit meinen wir jeder) will, ist natürlich Half-Life 3. Wann wird es also veröffentlicht? Genau das wollte ein 32-jähriger Fan wissen und fragte Valves Mitbegründer Gabe Newell in einer E-Mail folgendes: "Werde ich in der Lage sein, ein neues Kapitel von Half-Life zu spielen, bevor mein Leben endet? Ich bin jetzt 32 Jahre alt"

Newell reagierte tatsächlich darauf und schrieb: "Stirb einfach nicht in den nächsten fünf Jahren oder so ;)"

Da haben wir es also. Half-Life 3 ist bestätigt und wird spätestens 2024 veröffentlicht! Sagt zumindest Gabe Newell. Irgendwie jedenfalls. Wenn es es wäre. Was natürlich nicht stimmt. Aber man nimmt ja jeden Strohhalm in dieser Situation. Ist also ein Fake. Wie immer bei Half-Life 3...