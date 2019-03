Carmen Sandiego jagen in Google Earth

Google hat einen schönes Easteregg auf Google Earth versteckt, denn es gubt dort nun Jagd auf Google Earth - Wo in aller Welt ist Carmen Sandiego. Es geht um den Raub der Kronjuwelen. Die weltbeste Diebin und die V.I.L.E.-Bande haben wieder zugeschlagen und wir sollen sie aufspüren und die Beute sicherstellen. Schaut mal rein, es netter Spaß im Retro-Gewand. Achtung: Das Browserspiel läuft nur in Chrome, da Google Earth in dieser Version nur in Chrome läuft.