Kostenlose Splatoon 2: Special Demo im eShop für Nintendo Switch

Rund acht Millionen Switch-Fans weltweit sind bisher in die Farbschlachten von Splatoon 2 eingetaucht, hat Nintendo enthüllt. Und das Unternehmen will mehr. Für alle, die diesen bunten Spaß noch nicht kennen, hat Nintendo bis einschließlich 31. März die Splatoon 2: Special Demo kostenlos im Nintendo eShop oder auf der Splatoon 2-Website zum herunterladen platziert. Alle, die die Demo-Version herunterladen möchten, erhalten dazu per E-Mail einen Code für den Nintendo eShop, mit dem sie - ebenfalls gratis - eine Sieben-Tage-Probe-Mitgliedschaft für den Service Nintendo Switch Online aktivieren können. Diesen Code dürfen wir auch dann einlösen, wenn wir solch ein kostenloses Angebot schon früher einmal genutzt haben.