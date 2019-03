Season 01 in Apex Legends bringt neuen Kämpfer Octane

Respawn Entertainment hat gerade die Staffel 01 von Apex Legends rausgelassen - und in diesem Zusammenhang hat das Studio das Spiel um eine Menge neuer Inhalte erweitert, die die Spieler in den kommenden Wochen freischalten können Insbesondere können die Spieler im Laufe des Spiels eine Reihe von thematischen Belohnungen erhalten. Mit mehr als 100 freizuschaltenden Gegenständen, darunter Waffenskins, Bannerrahmen und XP-Boosts, wird es viel zu tun geben. Darüber hinaus wird jeder, der den Battle Pass kauft, drei Skins mit dem Thema Wild Frontier automatisch freischalten.

Der betreffende Pass kostet 950 Apex-Münzen, und wer verschwenderisch sein will, kann das Battle Pass Bundle für 2800 Apex-Münzen freischalten. Schließlich gibt es noch die nicht ganz so kleine Angelegenheit namens Octane, dem neuesten Charakter. Dieser metallfußige Kämpfer "tauscht Gesundheit gegen Geschwindigkeit" und wir können seine Launch Pad genannte Ultimate Ability nutzen, um das Team auf der Karte zu bewegen. Klingt, als würde er ein kniffliger Kunde in den richtigen Händen sein.