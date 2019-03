Blazing Chrome für Xbox One bestätigt

Der Publisher The Arcade Crew hat heute gemeinsam mit Entwickler Joymasher angekündigt, dass Blazing Chrome auch für Xbox One erscheint. Die kooperative Schlacht - die sich in dieser Form auch in der Spielhalle wohlfühlen würde - führt man gegen eine höllische KI-Herrschaft und für die Rettung der Menschheit. Bislang war das Spiel für Nintendo Switch, PS4 und PC für einen geplanten Release im Frühjahr angekündigt. Ach, einen frischen Trailer haben wir auch.