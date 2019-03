"Nächster großer Sonic-Titel" bei Sega schon in Produktion

Beim SXSW-Event in der vergangenen Woche veranstaltete Sega ein Sonic-Panel, in dem sie neue Details zu Team Sonic Racing zeigten. Aber das ist noch mehr. Wie von PCGamesN berichtet, hat Team Sonic-Chef Takashi Iizuka vom Podium aus auch verraten, dass das Team "mit der Produktion des nächsten großen Sonic-Titels begonnen hat" und dass sie "begeistert sind, in Zukunft weitere Neuigkeiten mit euch zu teilen".

Nun denn. In Bezug auf Sonics Ausflüge in den letzten Jahren war es ein gemischter Beutel Süßes, den wir da bekamen. Sonic Forces wurde nicht besonders gut angenommen, aber Sonic Mania war ein großer Rückblick auf die goldene Ära von Sonic und dem Mega Drive (es ist wichtig zu beachten, dass Sonic Mania nicht vom Kernteam bei Team Sonic entwickelt wurde).

Was willst du von einem neuen Sonic-Spiel?