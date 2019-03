Wenn Spiele und Entwickler die Fans in die falsche Richtung treiben, wenden sich einige Mitglieder der Community an Steam, um das Spiel zu "überprüfen und zu kritisieren", was im Wesentlichen eine Flut von negativen Bewertungen nach sich zieht. Das geschah unlängst mit Metro 2033 und Metro: Last Light und den jeweiligen Redux-Editionen, nachdem klar war, dass die PC-Version von Metro Exodus exklusiv im Epic Games Store zu haben ist im ersten Jahr der Veröffentlichung. Vermutlich genau der gerade skizzierte Fall sorgte für unmittelbare Folgen, denn jetzt hat Valve einige Änderungen an den User-Wertungen enthüllt.

Valve erklärt, dass sie das Feedback gehört haben und dass die Bewertungen der Spieler bzw. Community sehr schätzen. Auf der anderen Seite wollen Entwickler aber auch fair behandelt werden, und Valve hat Analysetools entwickelt, die helfen, Reviews auf der gesamten Plattform zu bewerten. All dies hat zu einer Veränderung geführt:

"Wir werden Off-Topic-Review-Bombs identifizieren und sie aus dem Review-Score entfernen", heißt es offiziell. Will heißen: Reine Schmähkritiken aus welchen Gründen auch immer sollen künftig aussortiert werden. Valve identifiziert eine Off-Topic-Review-Bomb als eine Kritik, bei der "der Fokus dieser Reviews nicht bei einem Thema liegt, das unserer Meinung nach nichts mit der Wahrscheinlichkeit zu tun hat, dass zukünftige Käufer glücklich sein werden, wenn sie das Spiel kaufen, und daher nicht etwas ist, das dem Review Score hinzugefügt werden sollte".

Dies bringt eine Grauzone mit sich, wie vom Blog-Post erkannt, aber das von ihnen entwickelte Tool erkenne "anomale Review-Aktivitäten bei allen Steam-Spielen nahezu in Echtzeit und benachrichtige Valve, die dann untersuchen werden". Nachdem das Tool jedoch bereits in allen Reviews getestet wurde, scheinen Off-Topic-Review-Bombs nur einen kleinen Teil dieser anomalen Review-Aktivität zu sein. Wird eine Review-Bomb entdeckt, wird diese Informationen an den Entwickler weitergegeben und der Zeitraum mitgeteilt, man die Reviews aus der Berechnung des Review-Scores entfernt werden. Die Bewertungen selbst werden jedoch nicht entfernt.