Macht Gearbox ein magisches Videospiel rund um Penn & Teller?

Gearbox teasert schon seit Tagen zum Line-up im Rahmen der GDC 2019 - und nun geht es weiter. Macht Gearbox ein Videospiel rund um Penn & Teller, dem berühmten US-amerikanischen Zauberkünstler- und Komiker-Duo? Es sieht jedenfalls nicht nur wie eine zufällige Lobpreisung aus, denn das Ampersand-Symbol (das eng mit Penn & Teller verzahnt ist) wurde via Twitter geteilt. Als ein weiterer Benutzer feststellte, ist das Ampersand-Logo aber auch in Brothers in Arms und We Happy Few aufgetaucht. Gearbox reagierte mit einer Reihe von Tweets und Gifs, die aber nix geklärt haben. Allerdings sind viele von ihnen in irgendeiner Weise mit Magie verbunden, was zumindest den Penn & Teller-Links mehr Gewicht verleiht.