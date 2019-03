Die PC-Testrunde zu Halo: The Master Chief Collection kommt "früher als erwartet", frohlockte Community Manager Brian "Ske7ch" Jarrard im Rahmen der Halo Championship Series bei der SXSW am vergangenen Wochenende. Er sagte, dass der erste Test des Spiels "früher als die Leute es erwarten" stattfinden wird, wie von VG247 berichtet. In Bezug auf einen Veröffentlichungstermin für Halo: Reach sagte Jarrard nur, dass es "bereit sein wird, wenn es bereit ist", was bedeutet, dass wir keine Ahnung haben, wann es kommt. Schließlich wird Halo: Reach bei den Tests an erster Stelle stehen, woraufhin der Rest der Kollektion folgt. Jarrard ist übrigens die gleiche Person, die mit einem Tweet die 343-Pizza-Flut ausgelöst hatte.