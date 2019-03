Mehr leckeres Loot für alle in Anthem nach Update

Erst letzte Woche antwortete Jesse Anderson, Global Community Manager für Anthem, in langen Worten auf Reddit zur Anfrage eines besorgten Fans, der mehrere Bedenken über verschiedene Bereiche zum Bioware-Spiel geäußert hatte. Dabei ging es natürlich auch um Loot. Jetzt hat EA bestätigt, dass das Update vom 15. März das Thema Loot in großem Umfang angegangen ist, wobei die Drop-Rate in mehreren Szenarien optimiert wurde. Als Teil wurden die Drop-Rates für Masterworks- und Legendary-Loot für die Schwierigkeitsgrade Großmeister 2 und 3 erhöht, wobei sie auch für härtere Feinde und alle Schwierigkeitsgrade erhöht wurde inklusive Legendary Ancient Ash Titan, Elite Ancient Ash Titan, Legendary Fury, Legendary Ursix und Legendary Luminary. Und: Zufrieden damit?